Universitario va por la estrella 27 con este once: la alineación de Comizzo para la final ante Cristal

¡Equipo confirmado! Ángel David Comizzo vive intensamente el fútbol, el día a día, y mucho más si se trata de la semana en la que Universitario jugará dos finales ante Sporting Cristal buscando lograr la estrella 27.

El "Indio" no quiere descuidar ningún detalle, sabe que los errores no estarán permitidos y más cuando la "U", después de 7 años, jugará una nueva final. La última vez, en el 2013, fue también con él de técnico. Comizzo prepara a sus muchachos no solo en lo táctico y físico, también en lo mental.

Durante la concentración de los últimos días se dieron muchas charlas individuales y grupales. "Hay fortaleza mental", dicen desde la interna merengue. Y a la palabra del DT argentino se le suma la de su asistente Nelson Pumpido y de históricos como Don Héctor Chumpitaz, Gregorio Bernales y Juan Pajuelo.

¿Y ya hay once confirmado? ¡Claro que sí! José Carvallo al arco, la defensa estará conformada por Diego Chávez de lateral derecho, Aldo Corzo de central junto a Nelinho Quina e Iván Santillán de lateral izquierdo. Armando Alfageme y Gerson Barreto en la primera línea de volantes. Alberto Quintero y Alejandro Hohberg serán los extremos. Donald Millán el enganche y Jonathan Dos Santos de 9.

XI de Universitario

Universitario: Carvallo, Chávez, Corzo, Quina, Santillán; Alfageme, Barreto; Quintero, Millán, Hohberg; y Dos Santos.

Así se define al campeón

- El ganador será el equipo que más puntos sume en dos partidos. En caso de igualdad en 180 minutos, el que tenga mejor diferencia de goles, campeona. De persistir la paridad, se jugará a tiempo extra y, si es necesario, penales.

Partido de ida - Final Liga 1

Fecha: Miércoles 16 de diciembre

Horario: 7 p.m.

Lugar: Estadio Nacional

Canal: GolPeru

Partido de vuelta - Final Liga 1

Fecha: Domingo 20 de diciembre

Horario: 3 p.m.

Lugar: Estadio Nacional

Canal: GolPeru