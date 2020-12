Rubert Quijada afirma que jugaría gratis en Segunda: “Aceptaría las condiciones de Alianza”

Alianza Lima parece no tener salvación luego que la Gerencia de Licencias expresara que su reclamo contra Carlos Stein no procederá. Y aunque la directiva íntima busca ir hasta el TAS para mantenerse en primera, lo cierto es que en el 2021 es casi un hecho que el cuadro blanquiazul jugará en la Liga 2 luego de 82 años.

Por ello, algunos jugadores que fueron parte de esta terrible campaña durante el 2020 quieren su revancha y vienen expresando su deseo de mantenerse en el club para lograr el ascenso. Uno de ellos es el venezolano Rubert Quijada quien no dudó en manifestar que jugaría gratis en la segunda división contar de devolver a Alianza a la primera división.

“Hablé con el dueño de mi pase (Caracas FC) mi préstamo sería gratis y aceptaría las condiciones de Alianza. Pero si ya no quieren contar conmigo, tendré que escuchar otras ofertas que gracias a Dios ya están llegando. Muchos y hasta mi club no comparten esta decisión. Pero quien decide soy yo”, inició para el portal Azul y Blanco.

“Por el cariño que sentí durante todo el año de parte del hincha blanquiazul me hizo decidir quedarme, si Alianza cree que sea lo mejor para el equipo. Si el club quiere contar conmigo, estaré disponible. Si el tema es pasarla mal por un año. La pasamos mal todos”, agregó.

No obstante, el central llanero señaló que aún nadie del club se ha comunicado con él y que están a la espera de una respuesta para definir el tema. “Mi contrato vence a fin de mes. Pero hasta el momento no me dicen nada si continúo o no. Mi empresario se comunicó con José Antonio Bellina (gerente deportivo) la semana pasada. Estamos esperando una respuesta”, añadió.

Para finalizar, Rubert Quijada quiere asegurar su futuro en Alianza o en otro equipo para poder contar su verdad sobre lo que pasó este año con el plantel y directiva. “Para ese tipo de preguntas en su debido momento las responderé con gusto. Al aclarar mi situación tendré luz verde para hacerlo. Por ahora prefiero sólo pensar en positivo”, sentenció.