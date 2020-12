'Puma' Carranza: "Tuve ofertas en Colombia, Argentina, España y más, pero la 'U' me dio todo"

A pocas horas de que se juegue el partido de ida entre Universitario de Deportes vs Sporting Cristal por la final de la Liga 1 Movistar 2020, un referente y voz autorizada como el 'Puma' Carranza contó acerca de la rivalidad que tienen con los 'rimenses'.

Tras el trayecto de la entrevista brindada para DirecTV, el exjugador reconoció que en sus tiempos de gloria varios clubes internacionales pidieron su fichaje; sin embargo, este no aceptó por el amor que le tiene a la 'U'.

“Tuve ofertas en Colombia, Uruguay, Argentina, Ecuador, España y más, pero la 'U' me dio todo, me salvó. Yo siempre me quise quedar", indicó.

Por otra parte, manifestó que la rivalidad que tiene con Sporting Cristal es muy distinta a la que posee con Alianza Lima. Enfatizó que el clásico solo será con el equipo de La Victoria.

"En la historia de la 'U', no es un rival (Cristal) para un clásico. El clásico es solo con Alianza", aseveró el excampeón nacional con Universitario de Deportes.