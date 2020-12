Roberto Mosquera tras la victoria de Sporting Cristal: “Mostramos como se juegan las finales” - VIDEO

Sporting Cristal fue el equipo más regular del año, quedando como líder de la Tabla Acumulada y logró sacar ventaja en la primera final ante Universitario, aprovechando su buen momento. Los dirigidos por Roberto Mosquera mostraron buen juego, fueron certeros y el entrenador elogió lo que vio en el campo.

Tras los primeros 90 minutos de juego, con un 2-1 a favor de los ‘celestes’, el experimentado DT habló en conferencia de prensa para Gol Perú, dejando sus impresiones del duelo. “Hicimos un buen partido, tuvimos una buena presentación. Jugamos como se juegan las finales”, explicó Roberto Mosquera al inicio.

“Fuimos un equipo responsable, hicimos las cosas bien. Merecimos algo más en el marcador, pero la ‘U’ también hizo su trabajo. Como siempre, es un equipo difícil”, indicó el entrenador. Recordemos que hubo jugadas en las que Sporting Cristal pudo asegurar la victoria, como un mano a mano de Emanuel Herrera.

No obstante, para Roberto Mosquera la cantidad de goles por las que hubiera ganado no sería determinante para la definición. “Con un tercer gol, con los grandes como Universitario o Alianza Lima, no se cierra un partido. Solo hubiera sido un margen para tener mayor tranquilidad”, expresó.

“Las finales así sean con un marcador alto, uno no se puede confiar. Jugamos muy bien por momentos. Estuve tranquilo con los movimientos y lo que se vio en el campo”, añadió respecto al tema. Además, que si bien está un escalón adelante, no cree que el plantel esté considerando que el título está asegurado.

“Aquí hay gente responsable, gente grande que no va a mirar por encima del hombro a un equipo, Vamos a salir con todo, así se juegan las finales”, indicó Mosquera. Finalmente habló sobre el desenvolvimiento de su equipo en el campo. “Herrera es un killer en el área y los córneres los sabemos usar. Los metimos en un arco porque estábamos dispuestos a ganar un partido”, resaltó.

“Sobre el cansancio, creo que tenemos todo medido. En 100 horas se recupera cualquier cuerpo. A pesar de la seguidilla de partido llegamos muy bien y vamos a llegar muy bien el domingo”, sentenció Roberto Mosquera.