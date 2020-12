Carlos Galván, contundente: “Roberto Mosquera es más estratégico que Comizzo”-VIDEO

Universitario y Sporting Cristal se verán las caras nuevamente este domingo en el Estadio Nacional de Lima en lo que será la segunda y definitiva gran final de la Liga 1 2020. El equipo bajopontino sacó una ligera ventaja gracias a su victoria por 2-1 del último miércoles, pero los cremas siguen vivos gracias al tanto marcado por Alberto Quintero.

En ese sentido, Carlos Galván, quien saliera campeón con el equipo de Ate en 2009, palpitó la previa de este esperado encuentro e hizo una inesperada comparación entre Roberto Mosquera y Ángel Comizzo. Para el ‘Negro’, el entrenador rimense tiene una ventaja sobre su par crema.

"Me pareció que Mosquera es más estratégico que Comizzo", expresó. Luego el referente de Universitario afirmó que “depende de los jugadores” cambiar el rumbo de esta final si no hay respuesta desde el banco. Todo ello en conversación con ‘Toca y Pasa’.

Por otro lado, Carlos Galván dejó en claro que Universitario deberá revertir este segundo partido ya que bajo su opinión el campeón es el único equipo que se lleva todos los elogios.

“Ni mi mamá se acuerda del segundo. Yo tuve varios subcampeonatos y mi mamá no recuerda ninguno, solamente recuerda cuando salí campeón, es así de simple. Después llámalo fracaso o no pero del segundo no se acuerda nadie”, expresó.

Federico Alonso podría ser de la partida en Universitario para chocan ante Sporting Cristal

Pese a que Ángel Comizzo afirmó que los médicos de Universitario todavía no le dieron el visto bueno para utilizar a Federico Alonso, el ‘Indio’ podría jugársela por el central uruguayo ya que a lo largo del año ha sido una pieza clave en el cuadro merengue.