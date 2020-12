Uruguayo Maximiliano Cantera sueña con jugar en Alianza Lima el 2021

Maximiliano Cantera, el futbolista uruguayo que destacó en el último torneo Apertura de su país y que en virtud a su gran desempeño el club Alianza Lima se interesó por él y tras un exhaustivo seguimiento optó por arreglar con Deportivo Maldonado su cesión a préstamo, no pierde la esperanza de unirse a las filas del cuadro blanquiazul.



El descenso de Alianza Lima a la Liga 2 no lo desanima a continuar con el proyecto, consciente de la realidad, solo espera concretar un acuerdo justo. “Estuve cerca de llegar a Alianza Lima, era para ahora, en estos días. No sé si se cayó, sí creo que se aflojó un poco”, confesó Maximiliano a LÍBERO.

“Se arregló un préstamo, todo venía fuerte. La idea de jugar en Alianza Lima es espectacular, me encantaría ir”, afirmó con entusiasmo el volante de 27 años de edad.



Si el club lo contrata, habrá logrado un jugador en madurez. “Es guapo, encara, no renuncia a la pelota dividida, y ahora le agregó el gol que le faltaba”, desmenuzó su fútbol Danielo Núñez.



Así como el técnico de Cerro Largo, Mario Saralegui, su homólogo de Peñarol, también le ha elogiado. “Juega en el doble 5 y te da una mano donde sea. Me gusta y lo voy a pedir”, declaró a mitad de temporada. 'Maxi' pudo haber firmado contrato con el 'Carbonero', el club donde hizo las divisiones menores, no obstante, por razones que aún desconoce, esta chance se vino abajo.

“Ahora juego de enganche, libre, sin tanta marca, y así me siento más cómodo. En el torneo quedé como uno de los futbolistas con mayor asistencias. Siento que vengo bien”, sostuvo.



“Gracias a Dios este año vengo jugando; llevo veinte partidos, tres goles, seis asistencias, y un solo partido no jugué por acumulación de tarjetas amarillas”, comentó 'Maxi' que vive y trabaja motivado por el amor de Lucía, su esposa. y Román, su hijo pequeño. "Ellos son mi linda familia", finalizó.



Y mientras él erige sueños, Alianza Lima en su lucha por revertir el descenso a través de su Junta de Acreedores solicitó a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) que anule el descenso y paralelamente se documenta para acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) con la intención de pedir una medida cautelar que le permita poder participar en la Liga 1 el año 2021.