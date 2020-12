Ángel Comizzo "explotó" tras ser expulsado en la final de la Liga 1 - VIDEO

Cuando las papas quemaban y el tiempo estaba por expirar junto a las esperanzas de un Universitario que luchaba contra todo, su entrenador, Ángel David Comizzo, se jugaba un partido aparte y su rival estaba en la banca del otro equipo.

Universitario y Sporting Cristal estaban igualando 1-1, lo cual le daba el título a los rimenses debido al marcador del compromiso de ida, y en las zonas técnicas una pequeña discusión acaparó las miradas de todos por un par de minutos.

Comizzo y Augusto Rosell, preparador de arquero del club celeste, discutieron de forma muy notoria y por obvias razones el juez del compromiso, Víctor Hugo Carrillo, expulsó a ambos.

La tarjeta roja para ambos no calmó al estratega crema y su reacción fue demostración de ello pues no soportó la cólera y se fue pateando un balón que se encontraba cerca. por si ello fuera poco, siguió gritando a los que estaban en la banca rival.

Finalmente el hecho no pasó a mayores, pero el equipo crema no pudo revertir la mala situación pues no anotó el gol que le daba la opción de jugar el tiempo suplementario y Sporting Cristal consiguió su título 20.

De esta forma, Sporting Cristal consiguió su quinto título en la presente década: 2012, 2014, 2016, 2018 y 2020.