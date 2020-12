¿Es el adiós? Omar Merlo y su mensaje a la hinchada de Sporting Cristal tras obtener la ‘20’

Este último domingo se jugó el partido final de la temporada en la Liga 1 dejando como campeón a Sporting Cristal luego de vencer por 3-2 en el acumulado a Universitario. El equipo de Roberto Mosquera supo jugar estos partidos definitorios y coronó un gran año a pesar de los problemas que se presentaron por la pandemia del coronavirus.

Con un ataque demoledor, una volante con mucho criterio y fútbol y con una defensa muy sólida, los bajopontinos obtuvieron su anhelada estrella 20 y de paso se convirtieron en el equipo más ganador de la década con cinco campeonatos conseguidos. Ahora la directiva celeste deberá ponerse a trabar en los fichajes, renovaciones y salidas para lo que será la temporada venidera.

En ese sentido, un defensor podría dejar La Florida luego de dos años muy regulares. Estamos hablando de Omar Merlo quien a inicios de este mes fue noticia en Chile ya que los medios deportivos de aquel país informaron que tenía todo acordado con Universidad de Concepción para ser su nuevo jugador en 2021.

El central no confirmó ni negó ni confirmó este hecho pero aseguró que no dejaría Sporting Cristal hasta el final del torneo. "En respuesta a todos los mensajes que me llegan, quiero aclararles que de ninguna manera me iré antes de que finalice la temporada", expresó hace unas semanas en su cuenta de Twitter. Ahora Merlo volvió a utilizar sus redes sociales para dejar un mensaje de agradecimiento al aficionado celeste y a su familia por todo su apoyo.

“¡¡¡Somos campeones!!! ¡¡¡Gracias a toda mi Familia y a todos los que nos apoyaron en este año tan complicado!”, señaló. Sin duda un mensaje con sabor a despedida ya que Merlo tendría todo arreglado para volver al fútbol chileno donde dejó buenas impresiones cuando fue jugador de Huachipato.

Sporting Cristal se convirtió en el equipo más ganador de la década

Con el título obtenido este 2020, Sporting Cristal obtuvo su quinto trofeo nacional en los últimos diez años convirtiéndose así en el más ganador de la década. Además, reafirma su tendencia a campeonar en los años pares ya que los otros torneos los obtuvo en el año 2012, 2014, 2016 y 2018.