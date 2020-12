Agente de Marlon de Jesús arremete contra directiva de Binacional

El futbolista ecuatoriano Marlon de Jesús fue protagonista de un hecho insólito. Horas antes de la Nochebuena, Deportivo Binacional de la Liga 1 del fútbol peruano, lo anunció como refuerzo para la temporada 2021, pero al día siguiente el delantero mediante un video se encargó de negarlo. Si esto ya era extraño, lo que vino después fue de locos. El jugador mediante otro video se retractó y le pidió calma a la hinchada. “El otro año nos vemos allá”, señaló sonriente. De no creerlo.

Tras este suceso inaudito Deportivo Binacional no se ha pronunciado mediante un comunicado para esclarecerlo, quien sí lo hizo fue el representante del futbolista que ha mostrado su disgusto por la forma de actuar de la directiva del ‘Poderoso del Sur’.

“La directiva de Binacional es muy poco profesional porque intentan trabajar con los jugadores de manera directa en lugar de utilizar los caminos que deberían pensando que con ello se ahorran dinero y negociaciones, cosa que sin duda está equivocada”, dijo Hernán Banato, en diálogo exclusivo para el diario LÍBERO.

Y agregó que “cuando un club utiliza este mecanismo, tiende a quedarse cada vez más solo”.

Banato sostuvo que ya se comunicó con Binacional.

“Esto yo se lo dije a los dirigentes de Binacional que dan la cara, porque el presidente del club nunca la da, él prefiere esconderse detrás de los dirigentes que pone al frente para que atiendan los teléfonos”, disparó.

Ante tanta confusión, la pregunta caía de madura. ¿Firmó o no firmó el delantero con Binacional?

“El jugador dice que no firmó, pero luego aparece este otro video… Yo no tengo conocimiento de que haya firmado, salvo que a mí también me mienta”, refirió.

Banato indicó que la empresa que lidera y que representa a muchos futbolistas, no se quedará de brazos cruzados.

“Vamos a utilizar todos los medios legales para corregir esta situación. Nuestra empresa, CRSPORT, vela por los intereses de nuestros representados y también exige responsabilidad de los mismos”, advirtió.

Para culminar, remarcó lo siguiente: “no digo que no tenga que firmar (Marlon de Jesús), lo que digo es que las cosas no se llevaron por los caminos correctos, y si hay cosas equivocadas, tendrán que ser solucionadas”.

Este 'culebrón', por lo visto, tendrá para varios capítulos más. Es oportuno precisar que Marlon de Jesús nació en Ibarra, Ecuador, hace 29 años. Jugó cuatro veces por su selección sin oportunidad de marcar gol y desde su debut en el fútbol profesional, el año 2007, registra la cantidad de 72 goles. Su último club fue El Nacional de Ecuador -descendido a la serie B el 2020- donde marcó 6 goles en 25 partidos.