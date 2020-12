Roberto Mosquera y el gran objetivo trazado con Sporting Cristal para el 2021

La obligación de Sporting Cristal siempre es —y será— aspirar al título nacional, pero también competir y llegar lo más lejos posible en la siempre exigente Copa Libertadores.

Por ello, el comando técnico de Roberto Mosquera se ha planteado el gran objetivo de luchar, en 2021, por una clasificación a octavos de final que no se produce en tienda celeste desde hace 16 años. La última vez que lo hicieron fue en el 2004 cuando cayeron a manos de Boca Juniors de Argentina.

Hoy en día, al contar con un experimentado Roberto Mosquera que supo llegar hasta los cuartos de la copa con el modesto Jorge Wilstermann de Bolivia, las ilusiones de hacer historia a nivel internacional crecen más que nunca. Piensan en grande.

Roberto Mosquera se mostró cauteloso

“Cuando nos reforcemos, sabremos para dónde vamos. Estamos hablando de una empresa que ha comprado el club y no tiene atrás una trasnacional, una cervecería. Prometer ahora no sería lo sensato, mientras no me siente con la directiva a ver qué tipo de refuerzos podemos tener para avanzar en la Copa Libertadores”, dijo hace unos días para Radio Ovación.