Mosquera sobre pelea con Comizzo: "Yo no puedo vulgarizar una actuación"

Durante la final nacional, hubo un hecho que no pasó desapercibido durante el partido: La pelea de Ángel David Comizzo con uno de los asistentes técnico de Roberto Mosquera. Finalmente, Víctor Hugo Carrillo expulsó a ambos personajes.

Casi dos semanas después de conseguir el título, Roberto Mosquera se dio un tiempo para hablar del bochornoso incidente. El técnico de Sporting Cristal calificó esta actuación como 'vergonzosa'.

"Yo no puedo vulgarizar una actuación. No puedo mentarle la madre a alguien. No puedo pegarle a alguien. No puedo decirle al VAR que me han robado. No puedo decirle a un árbitro en conferencia de prensa que no sirve para nada y que es un ladrón porque tiene familia, tiene hijos, tiene padres", dijo Roberto Mosquera en una charla que sostuvo con la barra oficial del club, Extremo Celeste.

Incluso, Roberto Mosquera fue más allá y habló de los valores que significa ser y pertenecer a Sporting Cristal, precisando así que, de ninguna manera, está avalado dicho comportamiento en el club celeste.

"Yo soy el entrenador de Sporting Cristal, yo juego para Sporting Cristal. Yo no hago cosas fuera del campo para que mis jugadores no se sienta avergonzados o pierdan el nivel de concentración que necesitan en un partido. Soy una persona que representa a un equipo que lo fundó Ricardo Bentín y doña Cata Bentín", precisó.

Pero, para meterle sazón sobre el momento de la pelea, Roberto Mosquera agregó: "Ese momento (la pelea de Ángel Comizzo) a mí me encanto. Porque yo estuve: 'un minuto, dos minutos, dale, sigue, están listos, Revoredo, dale, termina con el tema".