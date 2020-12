Irven Ávila, a los hinchas de Cristal: "Confíen en mí y en el profesor Roberto"

Cuatro años después, Irven Ávila está de vuelta en Sporting Cristal y tal cual la primera vez, Roberto Mosquera es su gran valedor para que se ponga la camiseta celeste.

"Estoy contento de volver a mi casa y de la oportunidad que me está dando el profesor Roberto Mosquera. La negociación de mi llegada fue de club a club, hoy en día pertenezco a Sporting Cristal", precisó el futbolista de 30 años a RPP Noticias.

"Me sorprendió la llamada de Sporting Cristal, pero también sé que Roberto (Mosquera) siempre me ha considerado. Él era consciente que desde que llegué a Melgar no jugué casi nada, era muy difícil. Por eso le agradezco la oportunidad", abundo el exjugador del 'Dominó'.

Sobre su nuevo rol en La Florida, Irven Ávila precisó que piensa en "sumar y ayudar a los jóvenes". "Quiero pasar de fase (Libertadores) también y romper con esa racha de que Sporting Cristal campeona solo en años pares", sostuvo.

Ante las diversas opiniones que generó su vuelta al club rimense, el veterano atacante lanzó un mensaje al aficionado 'celeste'. "Le diría a la hinchada de Sporting Cristal que confíen en mí, en el profesor Roberto y en la directiva", señaló.

"No tuve continuidad ni mucho gol en Melgar, pero hoy en día tengo Roberto que me respalda y me llena de confianza, algo que no tuve en Melgar", finalizó.

Con su vuelta a Sporting Cristal, Irven Ávila tendrá la oportunidad de superar la barrera de los 100 goles con la camiseta rimense. El huanuqueño se quedó en la cifra de 99 goles antes de fichar por el Lobos BUAP a finales de 2017.