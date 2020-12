Kevin Sandoval: "Pensé que renovaría con Sporting Cristal"

Si bien no era titular en los partidos de esta temporada, Kevin Sandoval era usualmente una pieza de recambio para Roberto Mosquera en Sporting Cristal. Por eso, el delantero esperó seguir en los 'Celestes'.

"Yo pensé que renovaría, pero la noticia se la dieron a mi representante, a él le dijeron que no estaría en los planes, me siento tranquilo porque el fútbol es así, y por suerte las ofertas no han faltado", declaró para Radio Ovación.

Asimismo, reconoció que equipos lo han llamados. "Mi empresario está viendo la mejor decisión para mí y poder decidir bien y llegar a un club donde pueda tener mucho más minutos", agregó el jugador de 23 años.

(Foto: GLR)

El futbolista mencionó que se conoce dos posiciones en el campo. "Desde que debuté en primera división, siempre jugué de extremo, pero en divisiones menores jugaba de interior y se me hizo fácil poder adaptarme", señaló.

Me siento cómodo por ambos lados, pero también me siento bien en el medio. Por fuera tengo que ser un poco más paciente para que me llegue el baló. Creo que en cada posición que me utilizó el profesor Mosquera traté de hacerlo bien".