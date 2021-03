Fischer Guevara y la razón por la que no podrá jugar por Alianza Lima en la temporada 2021

A través del programa radial PBO Campeonísimo, el arquero de 41 años, Fischer Guevara, manifestó su intención de llegar a la plantilla de Alianza Lima para la temporada 2021. Incluso, señaló que "no le costaría nada a la institución blanquiazul" por su arribo.

"Ya vamos a regresar a la 'blanquiazul'", señaló tras la consulta de Alfonso Yañez en el mencionado medio. "¿Si he conversado con la gente de Alianza? Sí, hoy (el pasado lunes 8 de marzo) tienen directorio. Está entre hoy o mañana".

"Hablé con Bellina (Gerente Deportivo, sobre la posibilidad de fichar). Lo que pasa es que en Alianza hay muchas cabezas. Hoy tienen reunión de directorio y no hay uno solo que tome la determinación, pero se la estoy poniendo fácil a Alianza", agregó.

"Estoy llegando con un sponsor, o sea, a Alianza no le va a costar. Eso es lo que me ha motivado a regresar. Además, había recibido el llamado de 'Pancho' Pizarro para volver, pero al final, el grupo de la administración que lo iba a poner de preparador de arqueros no salió. Yo me puse a entrenar hace tres meses. Estoy esperando la oportunidad", subrayó.

¿Puede jugar Fischer Guevara por Alianza Lima?

Vamos al caso hipotético de que si pueda jugar por Alianza Lima y finalmente fiche por el cuadro blanquiazul para la temporada 2021. Lo cierto es que puede ser incorporado, pero mas no utilizado en el campeonato de Segunda División (o de Primera en caso el TAS así lo decida).

Según la Resolución N°171-2017-CJ-ADFP-SD, emitida por la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional Segunda División el pasado martes 21 de noviembre de 2017, Fischer Guevara no puede jugar profesionalmente al fútbol durante 5 años.

Dicha sanción recae sobre el deportista debido al caso de amaño de partidos y en los considerandos, tras la investigación realizada por el mencionado ente, refiere lo siguiente.

"Por lo expuesto, se puede concluir que el señor Guevara, ha desarrollado actos punibles de sanción deportiva, esto es, tentativa de amaño de partido, toda vez que no solo utilizó el nombre del presidente del Club César Vallejo sino que además buscó favorecer a un tercero", se indica.

"Aprovechándose del vínculo personal que tendría con el citado presidente, generando con esto incertidumbre en el resultado de un partido. Lo indicado conduce claramente a determinar su responsabilidad en los hechos denunciados", se afirma.

"Es así que esta Comisión de Justicia encuentra responsabilidad en el jugador Fischer Guevara Urbina por haber realizado actos contrarios al Fair Play en perjuicio de la ADFP-SD y demás órganos de la FPF", se concluye".

En la parte final del documento, se resolvió lo siguiente. "Declarar fundada en parte la denuncia interpuesta por el club Sport Boys Association contra los señores Fischer Guevara Urbina, Lee Andonaire Delfin y Ryan Salazar Rivera, en consecuencia".

"Sancionar al jugador Fischer Guevara Urbina con inhabilitación por el periodo de cinco años para ejercer o desarrollar toda práctica relacionada con el fútbol", concluyen. En otras palabras, Fischer Guevara recién podría volver al ejercicio profesional el próximo 22 de noviembre de 2022.