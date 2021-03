Jairsinho Gonzales sobre interés de Alianza: “Jugar segunda no es impedimento para mí”

Alianza Lima continúa con su pretemporada 2021 pensando en lo que será su complicado periplo en la segunda división con la mira puesta en el ansiado regreso. Por suerte, Carlos Bustos y sus dirigidos ya entrenan de manera presencial en las instalaciones del colegio Inmaculada tras conseguir la autorización del gobierno.

Y a pesar de haber comenzado ya con los entrenamientos en cancha, el primer equipo íntimo no se encuentra cerrado pues el comando técnico y la gerencia deportiva se encuentran en la búsqueda de más refuerzos. Uno o dos jugadores en ataque son los puestos que se vienen buscando en el equipo de La Victoria.

En ese sentido, un jugador nacido en las divisiones menores de Alianza Lima comenzó a sonar para pegar la vuelta. Se trata de Jairsinho Gonzales futbolista que se desempeña como extremo por derecha e izquierda y que parece estar considerado por la directiva íntima como un jugador a fichar.

Sin embargo, el propio Gonzales habló sobre esta posibilidad negando que los blanquiazules hayan tenido algún tipo de acercamiento en los últimos días, aunque si existió este cuando Carlos Bustos llegó. No obstante, el hábil jugador indicó que no tiene problemas en jugar la Liga 2 con tal de volver a vestir la camiseta del elenco blanquiazul.

"No me han llamado, solo hubo acercamiento cuando recién ingresó el entrenador (Carlos Bustos), de ahí no, jugar segunda no es impedimento para mí ", indicó Jairsinho Gonzales para Gerson Cuba.

Por ahora, Alianza Lima seguirá reforzándose y prueba de ello es la inminente llegada de Ángelo Campos quien es otro que regresa al club tras unos años en distintos equipos del Perú. El portero nacional peleará el puesto directamente con Steven Rivadeneyra por quien será el número ‘1’ en el arco blanquiazul.