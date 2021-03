Atlético Grau alzará la voz: piuranos piden ocupar lugar de Carlos Stein en Liga 1

Este miércoles 17 de marzo, el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) le dio la razón a Alianza Lima en su reclamo ante la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y Carlos Stein, y esto abre un abanico de posibilidades que se podrían dar en el futuro inmediato, como la reintegración de Atlético Grau.

En el punto 1.2 de la resolución final, el órgano internacional precisa lo siguiente:

"Sancionar a la Asociación Fútbol Club Carlos Stein con una deducción de DOS (2) puntos en la tabla de posiciones acumulada de Liga 1 de la temporada 2020, por no cumplir con sustentar el Pago Oportuno de sus obligaciones bajo el artículo 76.1 del Reglamento para la Concesión de Licencias de Clubes de Fútbol Profesional de la Federación Peruana de Fútbol correspondientes al mes de octubre de 2020, deviniendo en consecuencia también revocada la Resolución de la Comisión de Concesión de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol n°777-CCL-2020 de fecha 15 de diciembre de 2020".

Esta quita de puntos es la segunda que sufren los 'Carlistas' en la Liga 1 2020, ya que en mayo pasado sufrieron la resta de un punto. Ahora, en Atlético Grau entienden que ello amerita el descenso directo y que pierdan todos sus partidos por W.O. Y, siguiendo esa línea, los piuranos tendrían un mayor puntaje que Stein y Alianza.

De esta manera, Grau aparece en el horizonte del conjunto de Matute, que está aguardando un comunicado oficial de la FPF que confirme su regreso a Primera. Próximas horas son cruciales.

Versión oficial de Atlético Grau

Arturo Ríos, presidente del club, dijo a LÍBERO que están atentos a lo que pueda ocurrir en las oficinas de San Luis.

"No podemos adelantarnos, ni crear falsas expectativas. Vamos a esperar los efectos jurídicos de la resolución, esperaremos qué dice la federación. De repente en la tormenta, algo de agua nos cae o quizá nos caiga un rayo. Hay que ser cautos y esperar. Deportivamente Grau está en Liga 2", precisó.

Eso sí, el dirigente dejó en claro que su club no está presentando ningún documento a la FPF, dado que se mantiene respetuoso de lo que pueda pasar en adelante. "Para qué adelantarnos si la resolución no dice saca a este o pon a este otro. Tenemos que esperar", insistió.

No obstante, de acuerdo a Hugo Barrios, periodista de LÍBERO, la dirigencia alba podría presentar un recurso para volver a Liga 1, en caso la FPF determine que Carlos Stein siga en la máxima división del fútbol peruano.

Equipo 2021 de Atlético Grau

En la actualidad, el conjunto piurano cuenta con un numeroso plantel que tiene experiencia en Liga 1 y que es dirigido por Javier Arce. En su plantilla destacan nombres como los de Ronald Ruiz, Paulo de la Cruz, Jean Tragodara, Paolo de la Haza y Dhawlin Leudo.

Para Atlético Grau, la tabla del acumulado debería quedar así tras el fallo del TAS:

17° Atlético Grau - 28 pts.

18° Alianza Lima - 26 pts.

19° Carlos Stein - 25 pts.

20° D. Llacuabamba - 20 pts.

Cabe recordar que, en un principio, los últimos cuatro equipos de la tabla 2020 eran los perdían la categoría, pero la FPF lo modificó y finalmente solo fueron los últimos tres.

Posición del área legal de Alianza Lima sobre Atlético Grau

Julio García, abogado del equipo blanquiazul, señaló que no tendrían por qué involucrarse otros clubes: "Las partes en este proceso son dos, el apelante y las apeladas que eran la FPF Carlos Stein. La resolución no admite recursos sobre el fondo, si alguna de las partes acreditara que no se ha tomado en cuenta alguna prueba o eso, pero en ese marco nos movemos hoy. La posibilidad de que algún otro club sea afectado, no vería por dónde. No vería cómo esta resolución podría afectar a otro club como Grau, si Grau siente que ha sido afectado, tendría que verse y ellos ver la forma de reclamar", dijo para Ovación.