Roberto Mosquera sobre supuesta salida de Martín Távara: "Eso no existe"

Sin pelos en la lengua. Roberto Mosquera, entrenador de Sporting Cristal, habló en la previa del partido ante Sport Boys por la fecha 2 de la Liga 1 Betsson 2021 y también sobre los rumores que acercaban a Martín Távara al Internacional de Brasil.

"Estamos alentados por el partido anterior que fue el que abrió el torneo. La idea es no bajar el ritmo. Cuando uno gana con tanta claridad, se vuelve una responsabilidad trabajar toda esta semana", comenzó diciendo 'Mou'.

Sobre Martín Távara y los rumores que lo acercaban al Internacional de Brasil, el estratega se mostró fastidiado.

"Lamento porque he tenido mil llamadas con respecto a (Martín) Távara. Eso no existe (supuesta salida). Si lo que quieren es crear algo en nosotros, no lo van a lograr. Estamos enfocados en el partido; Távara también. Él debe tener un recorrido internacional y para eso esta la Copa Libertadores. Ni lo hemos conversado con la directiva porque nosotros estamos conectados permanentemente", dijo tajantemente.

Por otro lado, Roberto Mosquera aseguró que Marcos Riquelme y Percy Prado todavía se encuentran poniéndose a punto física y técnicamente para, una vez al 100 %, ser considerados en los cotejos.

¿Y Washington Corozo? El DT confirmó que el ecuatoriano se encuentra concentrado para el choque ante Sport Boys y que lo esperarán hasta el último momento. Eso sí, dejó en claro que no lo van a arriesgar innecesariamente.