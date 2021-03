Jefferson Farfán a Alianza Lima: importante sponsor pagará su sueldo y todo se resolvería en horas

Todo el infierno que han vivido los hinchas de Alianza Lima desde diciembre del año pasado se ha transformado totalmente y donde hubo una tormenta ahora reina la calma y alegría. Primero, el TAS le dio la razón en un reclamo en contra de Stein y la FPF y ahora un viejo conocido, un hijo pródigo, alguien de la casa, Jefferson Farfán, está a casi nada de volver a enfundarse esos colores que le abrieron la puerta en este deporte.

La posibilidad de volver a jugar la Liga 1 a Alianza Lima no solo le devuelve el lugar del que, como grande del Perú, nunca debe salir también le ha regresado el sueño de que la 'Foquita' regrese a su casa para buscar un nuevo título nacional y no hay nadie en el club que es capaz de no querer ello.

Para concretar el ansiado retorno, las negociaciones se reiniciaron y todo estaría viento en popa por más dificultades que uno pueda creer que hay sobre la mesa. Es más, Banco Pichincha, sponsor del club y que también tiene un acuerdo de imagen con el futbolista, sería el encargado de pagar el sueldo.

Se supo también que existe la disposición de ambas partes para, finalmente, llegar a un acuerdo y así el futbolista pueda sumarse a los trabajos con sus demás compañeros, quienes vienen trabajando juntos desde hace más de una semana y ahora deben acelerar su pretemporada para disputar los partidos de la Liga 1.

Si bien el atacante ha salido de una dura lesión, ya se encuentra recuperado y ha trabajado con balón en la Videna, solo es cuestión de mejorar un tema físico para poder verlo en las canchas nuevamente, dándole alegrías a todos sus fanáticos.

Además, el preparador físico del club victoriano, Federico Zurbriggen, ya tiene los informes de Jefferson Farfán de Néstor Bonillo y Adrián Vaccarini durante todo su trabajo con la selección en este último tiempo.