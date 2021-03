Alianza Lima: Cristian Penilla brilla por su potencia y precisión, revisa sus goles - VIDEO

Alianza Lima cuenta los días para debutar en la Liga 1 Betsson. Los blanquiazules han tratado de reforzar la plantilla de la mejor manera. Por esa razón aún siguen buscando un nuevo refuerzo y el nombre de Cristian Penilla suena fuerte en Matute.

El delantero ecuatoriano de 29 años reveló que hay un acercamiento con el club de La Victoria, razón que ha generado gran expectativa en los hinchas. A lo largo de las últimas temporadas, Cristian Penilla ha jugado en el New England en la MLS de Estados Unidos, donde justamente encontró su mejor rendimiento goleador.

Durante su primera campaña (2018) logró 12 goles en 33 partidos, siendo el máximo número de anotaciones en un año que consiguió en su carrera a nivel de liga. En el fútbol de Norteamérica demostró todas esas cualidades que ya se habían visto en Barcelona SC: potencia, desequilibrio individual y precisión en el remate.

Si bien es diestro, en la MLS ha sido usado normalmente como extremo izquierdo, donde explotaron de toda su habilidad individual para las diagonales y posterior remate. Según se puede observar en su compilado de anotaciones, cada vez que encuentra espacio para disparar con derecha, ya sea dándole potencia o colocación, no falla.

Recordemos que Cristian Penilla tuvo sus inicios en el Espoli de Ecuador, luego pasó a Deportivo Quito y finalmente dio el salto al Barcelona, donde se hizo figura. Fueron un total de cuatro años en el torneo de su país (21 goles en 137 partidos) y se le dio la oportunidad de emigrar a México, al Pachuca exactamente.

No obstante, en la Liga MX no le fue muy bien (4 goles en 28 partidos) y terminó regresando a Barcelona por una temporada, aunque salió rápido. En el 2016 jugó por Morelia y 2017 por Chapecoense, pero no anotó. Finalmente, New England lo contrató y si bien en el 2020 no anotó (en 18 encuentros), su calidad no está en discusión.