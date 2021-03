‘Felucho’ Rodríguez sobre Farfán: “Para el fútbol peruano es enriquecedor” - VIDEO

No ha pasado ni dos días desde que se hizo oficial el fichaje de Jefferson Farfán por Alianza Lima y el tema se sigue hablando en cada rincón del país, aunque no es para menos. Ahora, quien resaltó su regreso al fútbol peruano fue ‘Felucho’ Rodríguez.

El actual delantero del Mannucci viene atravesando un buen momento, pero en la entrevista que le realizaron no dudó en hablar de Jefferson Farfán y señaló que el balompié nacional gana y mucho con su vuelta tras 17 años.

“La llegada de Jefferson Farfán al fútbol peruano es un toque de calidad, no hace falta que nombre su trayectoria o lo que logró a nivel internacional, un jugador de Selección Peruana, clasificó a un Mundial, es el distinto creo”, declaró Rodríguez para Gol Perú.

Luego, el delantero de Mannucci agregó lo siguiente: “Le están poniendo demasiada presión, pero creo que es un jugador que está disfrutando desde el primer minuto que pisó Matute, para el fútbol peruano es enriquecedor”.

Acerca de su estadía en el cuadro ‘carlista’, ‘Felucho’ confesó que está más que feliz. “Me siento un poco más libre de lo que me sentía en Alianza Lima, ahí jugaba más sobre la banda, ahora Pablo Peirano me da la libertad de jugar más suelto, esa es la confianza que me da el entrenador”, enfatizó el uruguayo de 30 años.

Cabe mencionar que el jugador del Mannucci dijo que confía en que su equipo pelee arriba y pueda meterse a la final, aunque sabe que Sporting Cristal es el rival a vencer al saber que es un equipo que “tiene una base y sabe a lo que juega".