Alarma total: Universitario informó de 5 nuevos casos de coronavirus

Duro panorama el que atraviesa Universitario en la Liga 1 Betsson. Y es que tras jugar las dos primeras jornadas consiguió un empate y una derrota; sin embargo, eso no es lo peor. El gran problema es que medio plantel está contagiado de coronavirus y todo hace indicar que el partido contra UTC puede ser suspendido.

Comunicado Universitario nuevos positivos

Al día de hoy, se tiene que cuatro trabajadores son positivos asintomáticos para COVID-19. Debido a ello, las personas afectadas quedarán en confinamiento en su hogar, siguiendo el tratamiento respectivo y siendo observados diariamente por nuestro departamento médico, en cumplimiento de los protocolos aprobados por el MINSA, IPD y la FPF.

De la misma manera, el día de ayer se le realizaron las respectivas pruebas a un trabajador del plantel y el resultado también fue positivo para COVID-19. El afectado también quedó en confinamiento en su hogar.

INFORMACIÓN PREVIA

Según pudo conocer LIBERO, a las 11 personas que ya habían dado positivo, se suman otros cinco casos, de los cuales 3 son futbolistas y 2 trabajadores auxiliares del primer equipo. Por tal motivo se suspendió los entrenamientos hasta el día sábado a la espera de nuevas pruebas.

A diferencia de la temporada pasada, por reglamente los clubes deberán hacer pruebas moleculares 48 horas antes del partido. Es decir, el viernes Universitario deberá tomar nuevos exámenes para confirmar nuevos casos o descartar, teniendo en cuenta que el partido es el sábado.

Lo que busca Universitario no solo es suspender su partido programado para el sábado contra UTC debido al excesivo número de contagiados dentro del plantel, sino que la Liga 1 tome la decisión de postergar toda la fecha 3 de la ase 1 y así evitar la propagación del virus.

"Hasta el momento no hemos recibido respuesta de la Liga 1. Previo al partido ante Cantolao ya comunicamos que había contagios, pero no se consiguió mucho. Esta semana volvió a ocurrir, tenemos varios futbolistas contagiados. Estamos preocupados por la situación del plantel. Tratamos de tomar las acciones que corresponden porque no solo están involucrados los jugadores, sino sus familias", señaló el gerente deportivo de Universitario en una entrevista concedida a un medio local.