Salomón Libman sobre juego suspendido ante Universitario: "Nosotros nos presentamos con 14 jugadores"

La Liga de Fútbol Profesional aceptó el pedido de Universitario y no programó su partido ante UTC, correspondiente a la fecha 3 de la Liga 1. En la vereda del frente, la noticia cayó como un baldazo de agua fría que ya anticipaban, pero que que igual genera una desazón en la interna.

"No me tomó por sorpresa, ya me lo imaginaba por todo lo que se venía hablando y por el comunicado que había sacado la 'U'", afirmó Salomón Libman, arquero de UTC, a la 'Sobremesa' de Radio Ovación.

"Nosotros queremos ganar los puntos en la cancha, que es lo más justo. Queríamos jugar, ellos tienen división de menores que por algo trabajan", añadió el arquero peruano.

Tal cual el gerente de UTC, Salomón Libman insistió en que la FPF no mide con la misma vara a todos los clubes. "El año pasado, en la primera fecha tuvimos suspendidos, lesionados y por la pandemia presentamos ante Sport Huancayo 14 jugadores y uno de ellos era el tercer arquero, y ante César Vallejo presentamos 16 futbolistas", aseguró.

Cabe destacar que Universitario tiene actualmente 14 jugadores contagiados por COVID-19 (incluyendo a Alberto Quintero, que dio negativo antes de viajar a Panamá y que dio positivo en su país natal).