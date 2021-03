Rinaldo Cruzado le responde a Rubio: "Para mí no es ético, las cosas se dicen dentro de un vestuario"

Rinaldo Cruzado, ex capitán y jugador de Alianza Lima, le respondió fuerte y claro a Patricio Rubio, quien dijo que "muchos jugadores tiraban para atrás" el año pasado cuando el equipo luchaba por no descender.

"Las cosas que pasan en un vestuario, para mí quedan en un vestuario", comenzó diciendo tajantemente el ahora elemento de Alianza Atlético.

"Yo no comento esas cosas. Para mí las cosas se deben decir dentro de un vestuario. No tendría que hablar fuera. Las cosas malas y buenas, para mí, se quedan dentro de un vestuario", continuó diciendo 'Ri'.

Asimismo, Rinaldo Cruzado aseguró que para él no es ético lo que hizo Patricio Rubio. "Las cosas que nos hemos tenido que decir como futbolistas nos hemos dicho dentro de un vestuario, un camerín. Después, yo no voy a hablar de las cosas que pasaron porque no es ético, para mí. Igual respeto las opiniones de cada uno", precisó.

"En lo personal me quedo tranquilo por lo que hice en Alianza y todo lo que di en Alianza. Yo no puedo decidir las cosas que alguien debe decir o no. No sé si estuvo bien o no, pero ya es su forma de ser (de Patricio Rubio)", añadió el volante zurdo.

Para cerrar ese tema, Rinaldo Cruzado manifestó lo siguiente: "Si yo he tenido que put*** a uno, lo he hecho para dentro de un vestuario. Así es mi forma", apuntó en diálogo con RPP.

Por otro lado, al ser consultado en si celebraría un gol ante Alianza Lima, el experimentado jugador de 36 años lo descartó por completo.