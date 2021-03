Arley Rodríguez ya está en Lima: "Estoy feliz de estar en un equipo grande como Alianza Lima"

Todos completos. La noche del último sábado 27 de marzo, Arley Rodríguez llegó a Lima para sumarse a Alianza Lima de cara al inicio de la Liga 1 Betsson 2021.

El colombiano pisó suelo nacional y se mostró muy ilusionado con esta nueva etapa en su carrera deportiva.

“Me siento bien. Vengo con la mejor expectativa y estoy feliz de estar en un equipo grande como Alianza Lima”, comenzó diciendo el extremo colombiano para la prensa que estaba esperando su llegada.

“Si me he comunicado con él (Carlos Bustos), fue una conversación breve preguntándome por mi físico y si me sentía en condiciones para implementarme en el plantel”, agregó.

Asimismo, Arley Rodríguez aseguró que se siente preparado para jugar como extremo y también como centrodelantero en el esquema blanquiazul.

El colombiano tendrá pocos días de preparación para afrontar el arranque de la Liga 1 Betsson, pero dejó en claro que viene en un buen estado físico y dispuesto a pelear por un puesto en la oncena titular de Carlos Bustos.

Carlos Bustos usaría a Jefferson Farfán detrás de Hernán Barcos

Según lo observado en las prácticas, Carlos Bustos piensa que Jefferson Farfán rendirá el máximo de su juego jugando detrás del nueve con total libertad para profundizar a toda velocidad, ensayar un remate de media distancia o tirar un servicio al compañero mejor ubicado.

El estratega generalmente usa el sistema 4-3-3, sin embargo, en aras de sacar el provecho máximo del potencial humano que presenta su plantel, sobre todo en ataque, cambiará algunas veces al 4-2-3-1 donde Farfán juega detrás de Hernán Barcos, y José Manzaneda con Wilmer Aguirre son los extremos.