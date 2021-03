Carlos Bustos eligió: "Jefferson Farfán va a ser el capitán de Alianza Lima"

En la previa del debut de Alianza Lima en la Liga 1 Betsson 2021, Carlos Bustos atendió a los medios de comunicación para dar detalles del plantel. En esa línea, aseguró que Jefferson Farfán será el capitán del equipo.

"Es una alegría que esté con nosotros. Ya hablé con él. Va a ser el capitán del equipo. Estamos alegres por todo lo que pueda aportarnos. Sí va a ser el capitán del equipo", dijo el estratega.

Jefferson Farfán, desde el jueves 25 de marzo, viene entrenando a la par de sus compañeros con miras a su debut en la Liga 1 Betsson 2021. Eso sí, el comando técnico aún evalúa si darle o no minutos en el primer partido del año, aunque lo más probable es que recién diga presente en la fecha 4 contra Sport Huancayo.

(Foto: Alianza Lima)

Por lo pronto, la 'Foquita' viene cumpliendo con los trabajos físicos y haciendo fútbol por un tiempo determinado. Está más motivado que nunca y espera con ansias poder hacer su reestreno con la camiseta de sus amores.

Arley Rodríguez llegó a Lima

El último fichaje de Alianza Lima aterrizó en suelo peruano y se mostró ilusionado con jugar en el equipo victoriano.

“Me siento bien. Vengo con la mejor expectativa y estoy feliz de estar en un equipo grande como Alianza Lima. Si me he comunicado con él (Carlos Bustos), fue una conversación breve preguntándome por mi físico y si me sentía en condiciones para implementarme en el plantel", declaró a la prensa.