Alianza Lima buscará que Claudio Pizarro sea su embajador internacional

Al mismo estilo del Bayern Múnich. Diego Montoya, gerente de marketing de Alianza Lima, anunció que vienen planeando el retorno de Claudio Pizarro a La Victoria pero en calidad de embajador. La idea es que el 'Bombardero de los Andes' sea un emblema mundial blanquiazul.

El directivo 'íntimo' indicó que las tratativas con 'Pizarrinha' recién se iniciarán. "De hecho, estamos buscando conversar con Claudio Pizarro. Es una tarea pendiente que tengo ahí. Creo que he podido abrir una pequeña ventana para poder conversar con él y vamos a ver qué posibilidades hay de tener una reunión con Claudio y conversar un poco más", le aseveró a El Comercio.

No obstante, la idea es que CP14 no sea el único embajador. "No solo esto es para Claudio, Jefferson Farfán o Paolo Guerrero, sino para exjugadores que tenemos hoy en día, que queremos que sean nuestros embajadores y no se pierda esa identidad que tiene Alianza Lima", comentó Montoya.

La consigna es que excracks como "Juan Jayo, José Soto, Waldir Sáenz, el ‘Churre’ Hinostroza, Jaime Duarte, César Cueto, Teófilo Cubillas" tengan el reconocimiento que se merecen.

Alianza Lima vs. Deportivo Municipal

Este martes (3:30 p.m.), los 'íntimos' se medirán ante los 'ediles' por la jornada 2 de la Fase 1 de la Liga 1 Betsson 2021. Libero.pe conoció que Jefferson Farfán será considerado para este lance y tendrá minutos.

Vale recordar que Alianza Lima viene de igualar 2-2 ante Cusco FC con tantos de José Manzaneda y Hernán Barcos. En aquel encuentro Farfán no fue considerado.