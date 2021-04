Ramón Mifflin: "Sporting Cristal es el mejor equipo y también me gusta Alianza, pero Universidad"

La Liga 1 recién lleva disputándose tres fechas, pero para Ramón Mifflin hay un club que es candidato a quedarse con el título nacional. Se trata de Sporting Cristal que, a su parecer, es el principal equipo a dar la vuelta olímpica por el estilo u juego que viene mostrando.

"Sporting Cristal es el mejor equipo, el más entrenado y el más completo que hay actualmente en la Liga1 Betsson. Espero que hagan un buen papel en la copa, tienen muy bien plantel ahora, Roberto Mosquera se ha consolidado como técnico, sabe lo que quiere y a lo que juega, ya no solamente habla bonito, sino que aterriza todo lo que predica con buenos resultados”, dijo Ramón Mifflin en entrevista concedida a GolPerú.

Incluso, el exfutbolista de Sporting Cristal precisó: "Me gusta mucho, siempre lo estoy mirando, es un equipo que propone, que tiene llegada, que cuando se renueva lo hace con buen sentido, pone jugadores con las características que necesita, no contrata por contratar, lo tienen bien claro, y yo feliz porque disfruto mucho con los triunfos de Sporting Cristal".

Sin embargo, para Ramón Mifflin, Alianza Universidad de Huánuco le va a dar pelea a Sporting a lo largo del torneo, debido a que los demás clubes aún no están compactos y necesitan trabajar y acoplarse.

"Me gusta Alianza Universidad de Huánuco a pesar de que perdió el otro día. También Huánuco. A Alianza lo vamos a ver mañana con Municipal. Navarro sabe plantear los partidos. La U no encuentra el camino todavía... Pero me quedo con Cristal. Este campeonato se lo lleva de arranque", sentenció.