Jefferson Farfán y la íntima razón del tatuaje que lleva en su rodilla izquierda - VIDEO Y FOTOS

Esta tarde (3:30 p.m.) Alianza Lima se medirá ante Deportivo Municipal y dicho encuentro marcará el reestreno de Jefferson Farfán con camiseta blanquiazul. 17 años después, la 'Foca' volverá a defender al equipo de sus amores y existen algunas peculiaridades entorno a ello.

Además de la camiseta verde que lucirán hoy los 'íntimos', Jefferson mostrará un impresionante tatuaje en la rodilla izquierda: un León. No obstante, este 'tattoo' no responde únicamente a un gusto del '10', sino a temas estéticos posoperación.

En octubre pasado tuvo que parar para someterse a una limpieza en la rodilla izquierda, desde ese entonces no ha sumado partidos oficiales pero sí un nuevo tatuaje. En una entrevista a la revista 'Cosas' admitió que tras la operación a su rodilla decidió hacerse un 'tattoo', pues esta ha quedado 'chancada'. “Como es la rodilla que más me he jodido, dije: ‘Voy a ponerme la imagen del rey de la selva’”.

Alianza Lima vs. Deportivo Municipal

Los victorianos jugarán este martes su segundo encuentro de la Fase 1 de la Liga 1 Betsson 2021. Si bien Carlos Bustos no ha hecho oficial su oncena titular, se conoció que Jefferson Farfán irá al banco de suplentes e ingresará en el complemento.

¿En qué posición jugará? Mucho se ha especulado. De si irá como '9', como extremo, pero lo concreto es que Farfán tendrá libertad en ataque para asociarse con Hernán Barcos.