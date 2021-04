Alianza Lima: el plan que diseñó Carlos Bustos para Jefferson Farfán

El ansiado día llegó. Jefferson Farfán tendrá su reestreno con Alianza Lima nada menos que contra Deportivo Municipal, el primer club donde hizo las divisiones formativas antes de llegar a Matute.

La expectativa lógicamente crece a modo que pasan las horas porque el delantero no viste de blanquiazul hace 17 años luego de lograr tres títulos en la institución antes de regar su calidad por Europa.

Así mismo, hay emoción en el hincha porque considera que el aporte del atacante será importante para alcanzar un nuevo título nacional tras un año 2020 nefasto que tuvo hasta un descenso deportivo.

Carlos Bustos teniendo en cuenta lo complicado que será Deportivo Municipal preparó sesudamente el compromiso para tratar de asegurar los tres primeros puntos de la Liga 1 tras el empate (2-2) muy peleado ante Cusco FC en el marco del partido debut. Y en dicha labor decidió que Jefferson Farfán se una al plantel con la expectativa de sumar un arma distinta de cara al objetivo.

Cumplido ese primer paso el entrenador determinó que no sea titular sino suplente considerando que el delantero no juega un partido oficial desde el año pasado y que pese a estar físicamente en buenas condiciones todavía no presenta un óptimo ritmo de juego, el cual irá recuperando en la medida que vaya compitiendo en la Liga 1.

Su ingreso específicamente para este partido contempla entonces el escenario de segundo tiempo con la finalidad de que se una con los experimentados Hernán Barcos y Wilmer Aguirre en la misión de refrescar el ataque y sostener el asedio en área rival con remates de media distancia, ganando la espalda de los defensores y definiendo con la categoría que este trío lo sabe hacer perfectamente. Para entonces el sistema inicial de 4-3-3 habrá variado a 4-4-2, donde Aguirre se ubica en el extremo izquierdo, Barcos es el 9 y Farfán el 10, todos muy movedizos al acecho de dar el golpe letal. Deportivo Municipal, que suma dos derrotas en lo que va del campeonato, será un rival complicado.