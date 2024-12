Roberto Mosquera: "Muchos estuvieron pensando en el partido de Argentina"

Tras el final del partido, Roberto Mosquera fue muy claro. "El partido se complica porque me di cuenta en el primer tiempo que estábamos pensando en Argentina (duelo ante Arsenal por Sudamericana). Tenemos que resolver este partido, luego tenemos que ver cómo podemos formar para ese partido, nos fuimos un poco y Cantolao, como sabemos, se acostumbró a hacer los partidos friccionados. No me quejo del juego del rival, ya que hay que saber darle vuelta a eso", expresó Mosquera a GOLPERU.