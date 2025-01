Sporting Cristal vs. Mannucci: Conoce al árbitro designado para la gran final

No falta mucho para el duelo entre Sporting Cristal vs. Carlos Mannucci por la final de la Copa Bicentenario. Ambos planteles lograron su instancia a esta etapa tras superar a varios rivales de la Liga 1 y Liga 2, por lo que no se guardarán nada en este tramo final con miras a un nuevo título en su palmarés. Es por ello, que la FPF ya determinó al árbitro principal que impartirá justicia en este vital encuentro.