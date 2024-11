UTC venció 1-0 a Alianza Universidad por la Fase 2 de la Liga 1 Betsson

Marcelo Grioni, ahora DT de Cusco FC, enfrentará a su ex equipo Cienciano del Cusco. El argentino comandará al plantel que no la pasa nada bien luego de recibir 3 derrotas seguidas: UTC 2-1, Carlos Mannucci por 2-3 y Sporting Cristal por 4-1. El estratega argentino necesita de esos 3 puntos y que mejor ante el rival del mismo departamento aunque sabe que no será nada fácil.