"No es compacto": Percy Olivares criticó desempeño de Alianza Lima ante Binacional

"El hecho de que Alianza tenga jugadores desequilibrantes como Mora o Farfán no significa que cuente con un juego compacto en todas sus líneas. No lo he visto antes ni ahora. Creo que la solidez de Alianza no pasa por voltear un partido que iba perdiendo 2 a 0 de la manera más absurda, lo que veo es un desmerito de Binacional", indicó para ESPN.