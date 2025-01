Dejó el arbitraje: El nuevo empleo de Miguel Santibáñez

Miguel Santibáñez fue suspendido 2 años por la Comisión Disciplinaria de la FPF por un presunto acto de soborno en la Liga 2 en la temporada 2020. Sin embargo, pocos sabes que el ex réferi ya no se dedica a impartir justicia, sino que ahora trabaja en la Municipalidad de Villa María del Triunfo como sub gerente.