El hermano de Paolo Guerrero descartó la posibilidad de que vuelva a Alianza Lima

Sin embargo, esta tarde, su hermano Julio 'Coyote' Rivera descartó totalmente esa posibilidad y dijo que las pretensiones del goleador no se asemejan a los rumores que vienen circulando. “En los planes de Paolo aún no está volver a Alianza Lima. Él quiere terminar su carrera en el exterior. No creo que el próximo año juegue en Perú”, comentó en el programa radial 'Las Voces del Fútbol'.