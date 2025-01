Joao Villamarín: el futuro incierto del delantero revelación de la Liga 1

El futuro de Joao Villamarín en la temporada 2022 aún no está definida. Si bien Universitario mostró interés en fichar a uno de los goleadores de la Liga 1 2021, no se descarta la posibilidad que continúe en Sport Boys .

Las negociaciones entre la administración de Universitario y el delantero de 29 años no avanzan. La razón aún no se explica. Lo cierto es que de no prosperar, el ex jugador de Sport Boys tendrá que tomar una decisión final.