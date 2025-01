Leao Butrón: "Me hubiera encantado que mi salida de Alianza fuera de otra manera"

"Las cosas se dieron así, no le reclamo a nadie, si me tocara volver para atrás haría lo mismo, ya que todo lo que hice fue profesionalmente, sigo siendo hincha de Alianza Lima ", aseguró Leao Butrón en 'GolPerú'.

"Pero sí me hubiera encantado que mi salida fuera de otra manera. Me da un poco de pena ya que incluso tenía un contrato donde me daban el estadio para mi despedida", agregó el ex portero de Alianza Lima.