Liga 1: Marlon de Jesús con opción de fichar por Sport Huancayo

Marlon de Jesús estaba listo por ser el nuevo jugador de Cusco FC, sin embargo ante la polémica por si el club cusqueño permanecerá o no en la Liga 1 del 2022 la negociación no prosperó.

"Perú me ayudó muchísimo a realzar mi nivel futbolístico, y he tenido ofertas, tanto del Perú como internacionalmente. Me siento muy cómodo aquí y le he dicho a mi representante que la prioridad es seguir en el país", comentó Marlon de Jesús a Ovación.