Sebastián Penco tras su partida de Sport Boys: "Hasta Ricardo Gareca se sorprendió"

Asimismo, el goleador aprovechó el momento para revelar sobre su no renovación con el cuadro porteño. Según lo que declaró, no tenía nada que ver con el económico, pero le sorprendió que nadie de Sport Boys lo haya llamado para negociar. Por último, indicó que hasta el propio 'flaco' se sorprendió tras ser baja en el fútbol local .

"Hasta él se quedó sorprendido porque no seguiría. No fue un tema económico, nunca hubo llamado para la negociación porque dijeron que no me querían", agregó.