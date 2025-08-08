- Hoy:
Futbolista sonó fuerte en Cristal y hoy da el batacazo tras firmar por Ayacucho: "Se incorpora..."
Ayacucho FC está por anunciar como flamante incorporación a un jugador que fue voceado para llegar a Sporting Cristal. Es volante además tuvo paso por Europa.
Estamos a poco de iniciar la jornada 5 del Torneo Clausura 2025 y los clubes nacionales vienen ultimando detalles para sumar refuerzos a poco del cierre del libro de pases. Bajo ese contexto, ahora se conoció que, Ayacucho FC remeció el mercado al fichar a un volante de talla internacional, que sonó para llegar a Sporting Cristal. ¿Quién es?
Se trata del mediocampista inglés con raíces peruanas, Andrés Aguilar. Mediante sus redes sociales, el periodista Ernesto Jerónimo Macedo señaló que, los 'Zorros' concretaron la transferencia del talentoso jugador, por lo que será su flamante refuerzo esta temporada.
"Desde Ayacucho FC y el entorno de Andrés Aguilar me confirman que hay acuerdo de ambas partes y mañana (hoy) se incorporaría a los entrenamientos", indicó el comunicador en su cuenta de 'X', antes Twitter. Su arribo a la ciudad de las siete iglesias se daría previo al choque contra Alianza Lima.
Andrés Aguilar sonó como refuerzo de Sporting Cristal en el 2023
LÍBERO conoció que en la temporada 2023, el futbolista Andrés Aguilar había sido el interés del conjunto bajopontino. Esto, luego de quedar como agente libre tras su etapa en Watford de la Premier League. Los rumores cobraron fuerza al revelarse que obtuvo nacionalidad peruana; sin embargo, las negociaciones nunca terminaron de concretarse.Andrés Aguilar jugó en el Watford de Inglaterra
¿Quién es Andrés Aguilar?
Andrés Aguilar es un futbolista de 20 años que hizo menores en Watford de Inglaterra. Tiene ascendencia peruana por parte de su abuelo paterno, y desde hace algunos años viene siendo seguido por la FPF.
El mediocampista se sumará a las filas de Ayacucho FC tras su reciente paso por Kiruna FF de Suecia. De esta manera, el joven volante se enrumba en un gran desafío en su carrera profesional, donde buscará destacar y demostrar todo su talento en nuestro balompié nacional.
