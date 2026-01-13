- Hoy:
FC Cajamarca hizo oficial la contratación de futbolista que acaba de dejar Alianza Lima
FC Cajamarca sigue contratando a futbolistas con paso por Alianza Lima y acaban de confirmar a un jugador que hasta el año pasado estuvo en Matute.
¡Confirmado! En pleno mercado de fichajes para la Liga 1 2026, FC Cajamarca sigue reforzándose con futbolistas que hayan pasado por Alianza Lima y en esta ocasión anunció oficialmente a un elemento que hasta fines del año pasado jugó en Matute. Con ello, el nuevo inquilino de la Primera División tiene prácticamente medio plantel conformado por deportistas que estuvieron y salieron campeones en La Victoria.
Sin duda alguna, la llegada de Hernán Barcos como máximo referente ha influido bastante en las decisiones de la directiva cajamarquina, ya que es evidente que el 'Pirata' ha aconsejado mucho a la administración respecto a qué contrataciones realizar para cumplir con sus objetivos en la presente temporada. Ahora, el club acaba de oficializar a un talentoso lateral que salió bicampeón con los íntimos.
Nos referimos a Ricardo Lagos, quien después cinco temporadas dejó Alianza Lima y ahora pertenece a FC Cajamarca. "Estamos orgullosos de anunciar la incorporación de un jugador que derrocha entrega, talento y corazón en cada rincón de la cancha. Richi llega a la 'Tierra del Cumbe' para defender nuestros colores y guiarnos hacia el objetivo. ¡FC Cajamarca es tu nueva casa, Richi! Vamos juntos por la gloria!", precisó el club en su cuenta oficial de Facebook.
FC Cajamarca hizo oficial a Ricardo Lagos.
Como muchos saben, el lateral izquierdo nacional llegó en el 2021 a Matute cuando los íntimos venían de una campaña desastrosa, y logró salir bicampeón de la Liga 1 mostrando un gran rendimiento. Luego ese nivel fue disminuyendo, pero permaneció en La Victoria hasta finales del año pasado que culminó su contrato. Ahora afrontará un nuevo reto deportivo en su cuarto club a lo largo de su carrera profesional.
¿Cuál es el valor de Ricardo Lagos?
Actualmente, Ricardo Lagos tiene un valor de 350 mil euros en el mercado de transferencias y su precio ha ido disminuyendo de forma consecutiva desde el 2023, cuando alcanzó los 600 mil euros. Lo más probable es que, fichando por un club recién ascendido, su cotización se siga devaluando a lo largo de la Liga 1 2026, al menos que haga una campaña realmente sensacional.
