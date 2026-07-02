Futbolistas dejaron Alianza Lima y se convierten en flamantes fichajes de FC Cajamarca: "Se unen"

El mercado de fichajes de la Liga 1 ha registrado varios movimientos inesperados y todos los equipos buscan refuerzos para destacar en el Torneo Clausura. Precisamente, FC Cajamarca dio un golpe de autoridad tras concretar la llegada de dos jugadores que dejaron Alianza Lima.

Futbolistas dejaron Alianza Lima y se convierten en fichajes de FC Cajamarca

FC Cajamarca no la pasó nada bien en el inicio de la temporada, cuando peleó en los últimos lugares de la tabla y es uno de los posibles candidatos a perder la categoría. Por ello, la directiva ha realizado varias movidas en el mercado, con salidas y renovaciones.

En ese contexto, el periodista Ernesto Macedo generó sorpresa luego de anunciar que los futbolistas Renato Suárez y Valentino Sandoval dejaron las filas de las categorías menores de Alianza Lima y ahora tendrán la oportunidad de demostrar su talento en la Liga 1.

Renato Suárez y Valentino Sandoval serán nuevos jugadores de FC Cajamarca

“El defensor nacional Renato Suárez y Valentino Sandoval, volante peruano, se unen a FC Cajamarca”, fue la información que compartió el citado comunicador mediante su cuenta oficial de ‘X’.

Estos movimientos también representan los primeros fichajes que realiza FC Cajamarca para el Torneo Clausura, ya que, por el contrario, ha sufrido varias bajas.

Renato Suárez y Valentino Sandoval coincidieron en Alianza Lima

Ambos jugadores formaron parte de las categorías menores de Alianza Lima y coincidieron en varios partidos desde la temporada 2023. En el caso de Renato Suárez, formó parte del club desde la Sub-20 y, ante la falta de oportunidades, tuvo que salir cedido en 2025 para jugar en Bentín de Tacna, hasta desvincularse de manera definitiva del cuadro victoriano a inicios de este año.

Por su parte, Valentino Sandoval llegó a Alianza Lima en 2023, tras haber mostrado condiciones en la San Martín. Sin embargo, tampoco logró consolidarse, ya que tuvo que salir cedido a Unión Comercio y, a inicios de 2025, concretó su salida del club para jugar en la César Vallejo.