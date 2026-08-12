Melgar anunció salida de dos futbolistas luego de la escandalosa derrota por 4-2 ante FC Cajamarca

Uno de los resultados más sorpresivos de la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026 fue el triunfo de FC Cajamarca ante FBC Melgar en Arequipa. El cuadro 'Dominó' tropezó en casa y perdió la gran chance de liderar el certamen local sobre los demás rivales que están en la pugna por el segundo título del año. Ante este panorama, se anunció de manera oficial la salida de dos integrantes del primer equipo para impacto de los aficionados.

Melgar anunció salida de dos futbolistas del primer equipo

A través de las redes sociales, Melgar confirmó que Yimy Gamero no seguirá en el primer equipo arequipeño luego de cinco temporadas de pertenecer al elenco rojinegro. Si bien estuvo cedido en varios equipos de la Liga 1, no logró consolidarse en el cuadro principal del 'Dominó'.

"Gracias Yimy por tu profesionalismo y compromiso con nuestros colores. Te deseamos muchos éxitos en los próximos desafíos de tu carrera.", se lee en el comunicado.

Del mismo modo, otro de los afectados en FBC Melgar es Alejandro Ramos. El lateral de 27 años estuvo seis años en el equipo arequipeño, pero para este tramo de la temporada no ha tenido el desempeño y continuidad esperada, por lo que ahora quedó sin club a estas alturas del campeonato.

"Gracias por tu profesionalismo y compromiso con nuestros colores durante todas estas temporadas, Alejandro. Te deseamos muchos éxitos en los próximos desafíos de tu carrera.", indican en redes sociales.

Melgar anunció salida de Yimy Gamero y Alejandro Ramos.

Melgar perdió en Arequipa ante FC Cajamarca

Estas noticias se dan luego de la dura caída de Melgar en Arequipa ante FC Cajamarca. El equipo rojinegro tenía la chance de ser líder absoluto del Torneo Clausura 2026 ante los empates de Alianza Lima y Sporting Cristal. Sin embargo, no lograron celebrar en casa y sumaron su primera derrota en este certamen.