Liga 2 2019: resultados y tabla de posiciones tras la fecha 6 de la Segunda División [FOTO]

Liga 2 2019 | La Segunda División se reanudó este fin de semana con los partidos de la fecha 6 del torneo de ascenso. A continuación, revisa los resultados de la jornada y cómo marcha la tabla de posiciones.



Santos FC logró una importante victoria sobre Santa Rosa por la mínima diferencia, con lo cual se trepó al liderato de la tabla de posiciones de la Liga 2.



Cienciano, por su parte, igualó 1-1 contra Unión Huaral en su visita a Huacho. Con este resultado, el cuadro cusqueño sumó 10 puntos y quedó a tres unidades del nuevo líder.



Sport Victoria cayó 2-1 en condición de local frente a Deportivo Coopsol, con lo que sigue último en la Liga 2 con apenas 3 puntos en seis jornadas.



A continuación mira la tabla de posiciones de la fecha 6 de la Liga 2.

Tabla de posiciones de la Liga 2 2019

Resultados de la fecha 6 de Liga 2

Comericantes Unidos 1-0 Juan Aurich

Unión Huaral 1-1 Cienciano

Santa Rosa 0-1 Santos FC

Sport Victoria 1-2 Deportivo Coopsol

Los Caimanes 1-0 Sport Loreto

Alianza Atlético 2-0 Atlético Grau

Programación de la fecha 7 de la Liga 2

La próxima jornada de la Liga 2 se disputará el domingo 21. Los horarios van a ser confirmados por la Segunda División.



Juan Aurich vs Alianza Atlético

Atlético Grau vs Los Caimanes

Sport Loreto vs Unión Huaral

Cienciano vs Sport Victoria

Santos vs Comerciantes Unidos

Deportivo Coopsol vs Santa Rosa