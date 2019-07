Liga 2 2019: Los resultados y tabla de posiciones tras la fecha 7 en la Segunda División [FOTO]

Liga 2 2019 | El torneo de ascenso en el fútbol peruano sigue en disputa, todos en búsqueda del tan ansiado ingreso a la máxima categoría deportiva. La jornada 7 de la Liga 2 se disputó el último fin de semana y dejó a Santos FC como el único líder de la tabla, aunque Cienciano quiere terminar con su larga ausencia en primera y también está al acecho en los primeros lugares.

El ‘Peixe’, líder del torneo, recibió en casa a Comerciantes Unidos y logró la victoria por 2-0, con goles de Kaji Fidel y Dariel Zevallos. De esta forma, suman 16 unidades y se mantienen firmes en la primera casilla. En tanto, las ‘Águilas’ se quedan en el puesto N°9 con solo 7, aunque el torneo recién a iniciado y todavía tienen posibilidad de llegar a puestos de playoffs.

Por su parte, el equipo más goleador de la Liga 2 sigue siendo una aplanadora en ofensiva. En casa, Cienciano no tuvo problemas ante Sport Victoria y logró una goleada por 3-0. José Cuero y Raúl Tito anotaron para el ‘Papá’, mientras que Javier Chumpitaz vulneró su propia meta. A 3 puntos de Santos, el partido por la última fecha (11°) será muy esperada en la competición.

Mientras, en el norte del país se desarrolló un espectacular encuentro. Juan Aurich se midió con Alianza Atlético y no se sacaron ventajas: igualaron 1-1. Miguel Castro adelantó al ‘Ciclón’, pero Carlos Flores emparejó las cosas. Los dos clubes se quedan con 11 unidades, aunque los ‘churres’ tienen un partido pendiente por disputar.

Finalmente, las emociones estuvieron a pedir de boca en la victoria del Atlético Grau sobre Los Caimanes (3-2). Los lagartos adelantaron con César Fernández, pero José Marina y Matías Sen (2) revirtieron las cosas. Por su parte, Sport Loreto igualó 2-2 con Unión Huaral en Pucallpa: Miguel y Diego Silva anotaron para los locales, aunque Junior Viza y Jorge López aguaron el festejo.

Fecha 7 de la Liga 2: Así quedaron los resultados

Juan Aurich 1-1 Alianza Atlético

Deportivo Coopsol 0-1 Santa Rosa

Atlético Grau 3-2 Los Caimanes

Santos 2-0 Comerciantes Unidos

Cienciano 3-0 Sport Victoria

Sport Loreto 2-2 Unión Huaral

El fin de semana se jugó la fecha 7 de la #Liga2. Revisa los detalles de cada encuentro aquí ▶️ https://t.co/TIZiKq7hKD 🔥⚽️ pic.twitter.com/Fldromd9Xd — Liga1 Movistar (@Liga1Movistar) 22 de julio de 2019

Tabla de posiciones de la Liga 2 tras la fecha 7 de segunda división

Fixture de la fecha 8 de la Liga 2 Perú 2019

Alianza Atlético vs Santos FC

Comerciantes Unidos vs Deportivo Coopsol

Sport Victoria vs Cultural Santa Rosa

Los Caimanes vs Juan Aurich

Cienciano vs Sport Loreto

Unión Huaral vs Atlético Grau

* La programación de las fechas y horas están por definirse por parte de la organización.