Liga 2-2019: Los resultados y tabla de posiciones tras la fecha 9 en la Segunda División [FOTO]

Liga 2 2019 | La Segunda División del fútbol peruana no se detiene y muchos clubes de gran trascendencia luchan en busca de meterse a la liguilla final por lograr subir a la máxima categoría. La jornada 9 se disputó este último fin de semana, dejando todavía al Santos FC en lo más alto de la tabla, mientras que Cienciano tropezó ante el Atlético Grau, su rival directo por la cuarta casilla.

Alianza Atlético abrió la fecha y volvió a mostrar que atraviesa por una irregular temporada, pues perdió por 1-0 ante Deportivo Coopsol de visita. El resultado sacó a los ‘churres’ de la zona directa a la liguilla de playoffs, mientras que el equipo local se metió. Luego, el líder Santos FC tuvo un duro encuentro contra Los Caimanes, colero absoluto que solo suma 4 puntos hasta ahora.

El gol de penal de Kenji Barrios (59’) fue determinante para que el ‘Peixe’ siga en lo más alto de la tabla de posiciones. Cienciano del Cusco, quien era su más cercano perseguidor, perdió la pisada al caer en su visita al Grau de Piura: un doblete de Ronald Huaccha hizo que sean relegados a la tercera ubicación. Juan Aurich fue el más beneficiado con la caída del club imperial.

Durante el juego en casa, el ‘Ciclón del Norte’ sufrió para doblegar a Unión Huaral, que se adelantó en el marcador con gol de Junior Viza (25’). Raúl Acosta (83’) y Piero Sabroso (85’) se hicieron presentes a poco del final, desatando la felicidad entre todos los hinchas que fueron a alentarlos. El Juan Aurich quiere volver a primera, aunque tendrá que ser cuidadoso para con caer en el camino.

En tanto, Santa Rosa volvió a celebrar una victoria, esta vez sobre Comerciantes Unidos (3-1), y se metió en el puesto N° 7, último cupo para meterse en la lucha por el ascenso. Finalmente, Sport Loreto igualó 3-3 en casa con Sport Victoria, ambos en una situación irregular y más cerca del descenso que el acceso a los playoffs. Repasa la fecha completa que se disputó en la Liga 2 y también la venidera.

Fecha 9 de la Liga 9: Estos fueron los resultados

Santa Rosa 3-1 Comerciantes Unidos

Sport Loreto 3-3 Sport Victoria

Juan Aurich 2-1 Huaral

Atlético Grau 2-1 Cienciano

Santos FC 1-0 Los Caimanes

Deportivo Coopsol 1-0 Alianza Atlético

Tabla de posiciones de la Liga 2 tras la fecha 9 de segunda división

Fixture de la fecha 10 de la Liga 2 Perú 2019

Alianza Atlético vs Santa Rosa

Cienciano vs Juan Aurich

Huaral vs Santos FC

Los Caimanes vs Deportivo Coopsol

Sport Loreto vs Grau

Sport Victoria vs Comerciantes Unidos

* La programación de las fechas y horas están por definirse por parte de la organización.