Cienciano vs Alianza Atlético EN VIVO por la Liga 2

Cienciano vs Alianza Atlético EN VIVO ONLINE| Este domingo 22 de setiembre se juega la 15 de la Liga 2 2019. Este duelo está pactado para las 3:00 p.m. en el estadio Garcilaso de la Vega del Cusco. Puedes seguir todo el fútbol en vivo con las mejores jugadas, goles, incidencias minuto a minuto por Líbero.pe.

En casa está prohibido perder, es una frase que Cienciano viene cumpliendo a píe de la letra. Los 'Rojos' aún no encuentran el equilibrio en su rendimiento, pero son uno de los equipos que mayor cantidad de puntos sumó en condición de local.

Con esta consigna, el 'Papá' sabe que es importante sumar los tres puntos ante Alianza Atlético, uno de los líderes de la Liga 2. Cienciano se ubica en la sexta de posición con 22 unidades.

El entrenador de Cienciano, Marcelo Grioni, se refirió sobre la regular campaña que viene atravesando su equipo, pero confía que con el pasar de los partidos mejorarán su actuación y los resultados empezarán a llegar.

🔴 TÚ apoyo es importante... TÚ también juegas...



🏆 Liga 2 - 15va Fecha

⚽ Club Cienciano vs Alianza Atlético Sullana

📅 #DOMINGO 22 de Setiembre

⌚ 3:00 PM

🏟️ Estadio Inca Garcilaso de la Vega

.

.

.

.#ElÚltimoAño #SiSePuede #VamosCienciano pic.twitter.com/NTf3t7I7H9 — Club Cienciano (@Club_Cienciano) 21 de septiembre de 2019

"Nosotros dominamos los partidos, pero no se dan los resultados. Yo soy el primer autocrítico. Si no tuviese la seguridad de ascender, me hubiese ido hace tiempo y que otro tome las riendas del equipo. Mi equipo juega muy bien y hace el trabajo, lamentablemente estamos en una mala racha que seguro lo vamos a superar", señaló Grioni.

Por su parte, Alianza Atlético es líder de la Liga 2 y es uno de los equipos más sólidos del torneo. El cuadro norteño se encuentra en la obligación de sumar en su visita al cusco para seguir en lo más alto de la tabla.

Los 'Churres' apostarán por un juego directo para hacer daño a la defensa de Cienciano. Saben que la clave es administrar el control del balón y con orden táctico se pueden quedar con la victoria.

Cienciano vs Alianza Atlético| Posibles Alineaciones | Liga 2

Cienciano: Peña, Kuncho, S. Lojas (Vinces), Montesinos, Reyes, Palomino, Molina, García, Romagnoli, Valencia y Naranjo.

Alianza Atlético: Gallardo, Ramírez, Aivar, Joya, Dubois, Correa, Perlaza,Córdoba, Quispe, Lugo y Campos.

Apuestas y Pronósticos EN VIVO Cienciano vs Alianza Atlético: cuotas de casas de apuestas

Cienciano vs Alianza Atlético: ¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO el partido?

En Internet el duelo entre Cienciano vs Alianza Atlético, Libero.pe realizará una transmisión del minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.