Arturo Sánchez propone nueva fecha de inicio de la Liga 2 por Coronavirus

El presidente de Unión Huaral y de la Asociación Deportiva Profesional de la Segunda División, Arturo Sánchez, expresó su preocupación por la situación que afronta el país a raíz de la pandemia generada por el Coronavirus.

"Desde que empezó la cuarentena, todo está paralizado. Nadie trabaja y por eso no podemos proyectarnos hasta ver qué cosa es lo que ocurre. No sabemos si los días de aislamiento obligatorio se vayan ampliar. La Liga 2 estaba programado para el 2 de mayo, pero no sabemos cómo avanza la pandemia que estamos viviendo. Ya va por un tema de gobierno y hablar del futuro es predecir algo que no sabremos", indicó el directivo.

A su vez, Sánchez propuso que la quincena de mayo podría ser la fecha de inicio para el torneo de la Segunda División debido a que debe de existir una transición para organizar toda la logística que previamente se había planteado.

"Imaginemos que la cuarentena acabe el 30 de marzo, no significa que al día siguiente se normalice. Tiene que haber una transición. Entonces, de darse todo así, tenemos que organizar nuevamente la logística y luego, la segunda semana de abril empezar la pretemporada. Pediríamos que todo inicie la quincena de mayo, pero por ahora todo es suposiciones", agregó.

Arturo Sánchez indicó que DT de Huaral conversa con los jugadores

Arturo Sánchez, presidente de Unión Huaral, reveló que el entrenador Duilio Cisneros mantiene una conversación permanente con sus jugadores para que ejecuten trabajos de manera particular en sus domicilios.

"Solo nos toca quedarnos en casa, los futbolistas están trabajando de manera particular, pero eso no es una pretemporada. Ya teníamos el plantel casi listo. Por ahí faltaba cerrar contrato con dos juveniles. Contamos con los colombianos Carlos López y Jhonny Mena que están en el hotel. El técnico Cisneros está en comunicación permanente con sus pupilos. Todos en casa", concluyó para Ovación.