Liga 2 podría dejar cerca de 300 futbolistas sin empleo si no se juega en el 2020

El desarrollo de la Liga 2 es todo un misterio y aunque no existe voces oficiales corre un verdadero riesgo de no jugarse en el 2020 que podría generar un desempleo grande de los futbolistas que a comienzos de año tenían la tranquilidad de contar con equipo.

La próxima semana la Federación Peruana de Fútbol deberá ofrece un anuncio oficial sobre sus campeonatos y recién en mayo podría darse a conocer el calendario ajustado que tendrá las diferentes ligas.

De no jugarse la liga de ascenso, podría suponer que en la Liga 1 no existiría baja dando pie a que la lucha sea solo por conseguir un boleto a los torneos internacionales. ¿Por qué la medida de no jugar la Liga 2? Sucede que se viene planteando jugar la menor cantidad de encuentros esta temporada a causa del Coronavirus si es que las medidas sanitarias del país lo permite.

La medida podría acarrear una serie de despidos a los futbolistas que son alrededor de 280 futbolistas que firmaron contratos a inicios de año para sostener una campaña esperan con tranquilidad una noticia formal.

La Agremiación de futbolistas por el momento no forma parte de ninguna especulación y tienen claro que esperarán de forma paciente una decisión que si es negativa para los jugadores actuarán de oficio.

EL DATO

Deportivo Coopsol es el único equipo de la segunda división que canceló contrato a todos sus jugadores por pandemia de coronavirus.