Presidente de la Liga 2 exige liderazgo a Agustín Lozano en medio de crisis por coronavirus

La Liga 2 está en suspenso. El inicio del campeonato, pactado para principios de mayo, no se jugará en la fecha prevista ante la crisis desatada por el coronavirus y, para colmo, no se sabe si se terminará jugando en la presente temporada debido a la falta de certezas en la comunicación entre la cabeza de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, y la directiva del torneo de ascenso.

"En estos momentos tenemos que exigir liderazgo. Yo no coincido con este directorio de la FPF pero en estos momentos de crisis tenemos que respetar las instancias. Esta mañana llamé al presidente Lozano y me dijeron que estaba en un videollamada con Fifa, solo espero que cuando hable con él pueda ver alguna luz", expuso Arturo Sánchez, presidente de la Liga 2 y Unión Huaral, al programa 'Negrini lo sabe' de Radio Ovación.

Descartado el inicio de la Liga 2 en mayo, ¿cuál sería la nueva fecha de arranque del campeonato? "En el escenario que haya torneo, este tendría que realizarse en julio o agosto, imposible que sea antes", explicó el directivo peruano, que acto seguido expuso la gran preocupación de los clubes: las ayudas económicas desde la Videna.

"En esa figura hipotética cómo los clubes llegamos hasta ahí, vale decir pagar abril, mayo, junio, julio sin ningún tipo de ingreso. Esto es muy complicado", afirmó Arturo Sánchez.

"Los clubes necesitan ayuda. Es cierto que tenemos que esperar lo que diga el Gobierno, por lo pronto el Primer Ministro dijo días atrás que no habrán espectáculos públicos hasta fin de año, pero no sabemos si se podrá jugar sin público. ¿Y los clubes de Segunda pueden vivir sin taquillas? Imposible. Es cierto que la taquilla no es todo en un presupuesto pero sí forma parte, por ejemplo, en el caso de Unión Huaral, es el 35 por ciento más o menos", explicó el presidente de la Liga 2.

A la espera de la videoconferencia prometida por Agustín Lozano, Arturo Sánchez sí explicó cuál sería una solución para los clubes de la Liga 2: el dinero de los derechos de televisión debido a que los adelantos económicos que recibiría desde la FIFA y Conmebol podrían no contemplar a los equipos del ascenso.

"Puedo contar que en la proyección que teníamos para este año con la televisión era de un millón 300 mil dólares y sería ilógico si la Federación, que ahora maneja este tema, haya conseguido algo menos porque se suponía que todo sería mejor teniendo a la FPF como negociador", sentenció el presidente de la Segunda División.

Liga 2

La Liga 2 2020 cuenta con 10 clubes participantes y en el que uno ya tomó una medida drástica: Coopsol suspendió los contratos de sus jugadores y comando técnico. En caso el torneo se juegue, podrían reactivarse los vínculos.